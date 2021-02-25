هزّت دولة عربية.. يهشم رأس زوجته ويقطع يدها ” ما الأمر”

حالة من الغضب سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، عقب إنهاء زوج لحياة زوجته بطريقة مروعة.

وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرتها صحيفة الخبر، وانتشرت أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أقدم زوج على قتل زوجته في ظروف غامضة.

وكان الزوج الذي يبلغ من العمر 48 عاما، أقدم على قتل زوجته 38 عاما ، مستخدما آلة حادة- ساطور- في تنفيذ جريمته.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن صدمة عاشها سكان إقامة الصنوبر بطريق العيزار بمدينة خنشلة شرق البلاد، عقب تلقيهم خبر إقدام الزوج، على توجيه ضربات لرأس زوجته، التي اودت بحياتها.

كما قام الزوج بإصابة كتفها وقطع أصابع يدها اليمنى من خلال استخدام الساطور.

على الفور أسرعت مصالح الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث بعد سماع الخبر، لنقل جثة الضحية إلى مستشفى أحمد بن بلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أن الجاني يعاني من اضطرابات عصبية، حيث يحاول المحققون أن يصل إلى دوافع الجريمة الحقيقية.

وقد فتحت الشرطة تحقيقا موسعا في الحادثة، التي لا تزال أسبابها مجهولة حتى الآن.