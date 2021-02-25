السويكت ينتقد عقوبة الانضباط: تمخض الجبل فولد فأرا

انتقد صفوان السويكت، رئيس النصر، عقوبة لجنة الانضباط.

وغرد على تويتر: “إساءات لفظية وتجريح وإتهام في الذمم وتشهير أمام الملأ وتعدي على السمعة الشخصية وتأليب للرأي العام وإساءة لوجه الرياضة السعودية داخليا وخارجيا ومخالفة صريحة لجميع المواد النظامية، وفي النهاية عقوبة مخففة جدا !!! تمخض الجبل فولد فأرا .. عجبي والله

وتابع: “الأمل بالله ثم في النيابة العامة والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم”.

قررت لجنة الانضباط والأخلاق، باتحاد كرة القدم السعودي.

•إيقاف رئيس نادي الشباب خالد البلطان 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال.

•إيقاف لاعب الشباب سيباستياو جونيور مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال.

•تغريم نادي الشباب 200 ألف ريال لنشره تصريح تضمن إثارة للرأي العام.

وأكدت لجنة الانضباط عدم ثبوت مخالفة حسين عبدالغني بالتمييز العنصري ضد نادي الشباب.