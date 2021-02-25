رسالة من أمير قطر يهنيء الملك سلمان بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

وجّه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رسالة تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان مؤخرا، وتكلّلت بالنجاح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الأمير تميم هنّأ في برقيةٍ أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأضافت أن أمير دولة قطر أعرب في برقية مماثلة لسمو ولي العهد عن التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها.

كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد السعودي.

فيما وجه أيضا الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر ووزير الداخلية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها.