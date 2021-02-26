المعاملة بالمثل.. الاتحاد الأوروبي يطرد سفير #فنزويلا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن رئيس بعثة فنزويلا لدى التكتل “شخص غير مرغوب فيه” وفق بيان نشره المجلس على موقعه على الإنترنت.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الخطوة تأتي رداً على قرار حكومة فنزويلا إعلان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها شخصاً غير مرغوب فيه.

واعتبر الاتحاد الأوروبي إعلان فنزويلا غير مبرر تماماً ويتعارض مع هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في تطوير العلاقات وبناء الشراكات في بلدان ثالثة.

وأعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء، أن سفيرة الاتحاد الأوروبي في البلاد إيزابيل بريلهانت بيدروسا، شخصا غير مرغوب فيه وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وجاء القرار رداً على تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على مؤيدين للرئيس مادورو.

واستهدف قرار الاتحاد الأوروبي الذي نشر الإثنين الماضي 19 من مؤيدي مادورو بعقوبات ااتهامهم بارتكاب انتهاكات حقوقية، واقتراف أعمال ضد الديمقراطية، وسيادة القانون.