غرامة بملايين الدولارات على “بوينغ” والسبب.. ثغرات أمنية بالطائرات

قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها فرضت غرامة قدرها 5.4 مليون دولار على بوينغ بعد أن فشلت الشركة المصنعة للطائرة في تلبية شروط تسوية 2015 و 1.21 مليون دولار أخرى لتسوية قضيتين أخريين تتعلقان بالسلامة.

وقالت الوكالة إن بوينغ لم تمتثل لاتفاقية عام 2015 التي تتطلب من الشركة تحسين السلامة والرقابة التنظيمية.

وقال ستيف ديكسون مدير إدارة الطيران الفيدرالية في بيان: فشلت بوينج في الوفاء بجميع التزاماتها بموجب اتفاقية التسوية وإدارة الطيران الفيدرالية تحاسب شركة بوينج من خلال فرض عقوبات إضافية.

لقد كررت لقيادة بوينج مرارًا وتكرارًا أن الشركة يجب أن تعطي الأولوية للسلامة والامتثال التنظيمي وأن إدارة الطيران الفيدرالية ستضع دائمًا السلامة في المقام الأول في جميع قراراتها.