بعد فضيحة اعتداء جنسي.. انتحار مدرب الجمباز الأمريكي 

أعلنت السلطات انتحار مدرب فريق الجمباز الأمريكي السابق في الأولمبياد جون غيديرت والذي ربطته علاقات بطبيب الفريق لاري نصار المتورط في فضائح جنسية، بعد أن وجهت له في وقت سابق أمس الخميس، اتهامات بالاتجار في البشر والاعتداء الجنسي.

وقالت المدعية العامة في ميشيغان دانا نيسيل: تم إخطار مكتبي بالعثور على جثة جون غيديرت بعد ظهر اليوم عقب انتحاره، إنها نهاية مأساوية لقصة حزينة لجميع الأطراف المعنية.

وعمل غيديرت مدرباً لفريق الجمباز الأمريكي للسيدات الذي فاز بذهبية أولمبياد 2012، كما كان يملك في السابق نادياً للجمباز عمل فيه نصار مع رياضيين بارزين.