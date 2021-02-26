فريق #كاوست نجح… المملكة تطّور المادة “الأغمق” والأكثر اسوداداً في العالم

طوّر فريق بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مادة تعدّ الأكثر اسوداداً في العالم، وأغمق مادة من صنع الإنسان، وهي مصنوعة من الذهب.

وذكرت الجامعة أن المادة التي طورها أستاذ الهندسة الكهربائية البروفيسور أندريا فراتالوتشي، مع فريقه، قادرة على امتصاص أكثر من 99% من الضوء المرئي وأكثر من 98% من الأشعة تحت الحمراء، الأمر الذي يجعلها أشبه بثقب أسود أرضي صغير يمتص أشعة الضوء.

وذكر فراتالوتشي، وفقا لــ”مجلة وايرد” أنه يرغب في صناعة هذه المادة بمعدن آخر غير الذهب الذي يعتبر خيار مكلف جداً وغير عملي لإنتاج الطاقة، لافتا إلى أن فريقه في طريق تطوير مادة غير مكلفة، ويمكن تصنيعها على نطاقات كبيرة.

وأكد أنه في حال كانت كفاءة المادة التي طوروها أعلى من المواد الشمسية التقليدية، فيمكن أن تصبح معيارًا للطاقة الكهروضوئية، مشيراً إلى أنه يسعى حالياً للاستفادة من هذه المادة في تجميع الضوء وتحويلها إلى كهرباء إلا أن العقبة التي تواجهه هو تكلفة صناعة هذه المادة.

يذكر أن الفريق طور هذه المادة في عام 2015، ودخل “فراتالوتشي” على إثرها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.