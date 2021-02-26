إنذار فرنسي خطير بشأن #كورونا… قد يخرج عن السيطرة

حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أمس الخميس، من خروج فيروس كورونا عن السيطرة قائلاً: إن الفيروس في ازدياد في فرنسا كما هو الأمر في كل أنحاء أوروبا تقريباً، مشيراً إلى ضرورة بذل كل ما هو ممكن لوقف إغلاق وطني ثالث.

وللمرة الأولى منذ نوفمبر أبلغ عن أكثر من 30 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة الأربعاء .

وقال كاستكس في مؤتمر صحافي أسبوعي في باريس إن المصابين بالسلالة البريطانية المتحورة من الفيروس، يمثلون نحو نصف الإصابات في البلاد.

وتابع كاستكس الإغلاق أداة علينا اللجوء إليها عندما لا نستطيع فعل شيء آخر.

وأضاف أن الحكومة تطالب الهيئات الصحية بمراقبة الوضع عن كثب في العاصمة والمقاطعات بما في ذلك أجزاء من شمال فرنسا، في الوقت الذي تسعى فيه لتجنب موجة ثالثة على مستوى البلاد.