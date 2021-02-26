منع اللاعبين من التصريحات… القاضي يعيد هيكلة جهاز الكرة في #الأهلي

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن نايف القاضي الذي جرى تعيينه أخيراً في منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي بدأ فعلياً في وضع خارطة طريق لإدارة الكرة بالنادي من خلال إعادة الهيكلة، مع منحه كامل الصلاحيات وفق الاتفاق المبرم مع الإدارة.

وذكرت مصادر أن إدارة الأهلي أصدرت تعميماً بمنع ظهور أي لاعب من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للإدلاء بتصريحات للقنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر نفسها أن اللاعبين تسلموا التعميم أمس الأول الأربعاء، وسيجرى الاكتفاء بتصريحات اللاعبين عبر الناقل الرسمي عقب نهاية المباريات، حيث يعد الظهور فيها إلزامياً وتفرض غرامات مالية في حال رفض من يقع عليه الاختيار للإدلاء بالتصريح.