الإمارات: 3498 إصابة جديدة بـ”كورونا” و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات تسجيل 3498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إنها أجرت 187 ألفا و176 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع أسفرت عن تسجيل الإصابات الجديدة.

وسجلت القطاعات الصحية بالإمارات وفاة 16 حالة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس المستجد، ليرتفع عدد حالات الوفاة عدد الوفيات في الدولة إلى 1198 حالة.

وذكر البيان أنه تم تسجيل 2478 حالة شفاء لإصابات بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 377 ألفا و537 حالة.