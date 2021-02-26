رئيسا وزراء وبرلمان العراق يطمئنان هاتفيا على صحة ولي العهد

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة ولي العهد، سائلا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، للاطمئنان على صحة ولي العهد سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وأعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء العراقي، ولرئيس البرلمان العراقي، على مشاعرهما الأخوية الصادقة والنبيلة.