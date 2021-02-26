دون تمييز.. عبور 18 شاحنة مساعدات سعودية لجميع المحافظات في اليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية في الفترة من 23 فبراير 2021 إلى 24 فبراير 2021، تحمل على متنها 16 ألف بطانية كبيرة و16 ألف بطانية صغيرة و16 ألف جاكيت كبير، و16 ألف جاكيت صغير، و16 ألف كنزة كبيرة، و16 ألف كنزة صغيرة.

وتأتي المساعدات من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتستهدف محافظات مأرب، تعز، الضالع، حضرموت، المهرة.

وتعد المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.