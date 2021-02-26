10 معلومات مثيرة.. ماذا تعرف عن «محجبة البيت الأبيض»

أثار ظهور سميرة فازيلي السيدة المحجبة، التي ظهرت بالإيجاز الصحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ردود فعل واسعة، حيث تساءل العديدون عن هويتها.

وقد لقي ظهور سميرة فازيلي تفاعلا كبيرا في وسائل الإعلام، خاصة أنها لا تشغل منصبا رمزيا في الإدارة الأمريكية.

وكانت فازيلي قد أفصحت أنها تشغل منصب نائبة مدير المجلس الاقتصادي الوطني.

وفي البحث عن هوية محجبة البيت الأبيض تبين أنها:

1-تنحدر فازيلي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

2- هاجر والداها الطبيبان محمد يوسف فازيلي ورفيقة فازيلي في السبعينيات من القرن الماضي، إلى الولايات المتحدة.

3- حاصلة على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية هارفارد بتقدير امتياز.

4- حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ييل.

5- عملت كمحاضرة في وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نفس الكلية.

6- التحقت فازيلي بوزارة الخزانة الأمريكية لتعمل على القضايا المتعلقة بمؤسسات التمويل الجماعي وتمويل الإسكان والأعمال الصغيرة.

7- شغلت منصب مستشارة أولى ورئيسة موظفي وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية.

8- انضمت بعد ذلك إلى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بصفتها مستشارة أولى للسياسات في المجلس الاقتصادي الوطني.

9- قامت بتغطية قضايا التقاعد والتمويل والتنمية المجتمعية والاقتصادية.

10- انتقلت إلى أتلانتا في ولاية جورجيا، حيث شغلت منصب مديرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي بالولاية.