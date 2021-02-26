أول تعليق من الصحة الكويتية على وفاة #مشاري_البلام.. وعلاقة لقاح #كورونا

نفى البروفيسور في طب الأطفال والأمراض المعدية وعضو لجنة اللقاحات ب‍وزارة الصحة الكويتية خالد السعيد ما تردد حول علاقة اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة، وقال ان اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالڤيروس، مؤكدا في الوقت ذاته أنه «آمن» و«فعال».

وقال في تصريح لـ «الأنباء الكويتية»: لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بڤيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث إن هناك أكثر من ٢٠٠ مليون شخص حول العالم أخذ اللقاحات المضادة لـ «كوفيد-19».

ونصح الجميع بالمبادرة بالاستمرار في التسجيل وأخذ اللقاحات، وعدم الالتفات الى الشائعات التي تنتشر حول مأمونية اللقاح، قائلا: كورونا هي «القاتلة» وليس «اللقاح».

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، أمس الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد.

وأدى الفنان العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

اقرأ التفاصيل كاملة:

وفاة مشاري البلام.. قصة إصابته بكورونا أثناء تلقيه اللقاح