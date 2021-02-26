مقابل إعادة كلبيها .. مكافأة خيالية من فنانة شهيرة

رصدت المغنية الأمريكية ليدي جاجا مكافأة قدرها 500 ألف دولار مقابل إعادة كلبيها “كوجي وجوستاف”.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الخميس أن الكلبين سرقا مساء الأربعاء في هوليوود في حين أصيب الموظف الذي أوكلت إليه النجمة رعايتهما بطلق ناري خلال الهجوم.

وذكر موقع “تي أم زي” المتخصص في المشاهير أن الكلبين من فصيلة البولدوج وفرنسيا المنشأ.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن شرطة لوس أنجليس تدخلت في هوليوود مساء الأربعاء بعدما أطلق شخص مسلح النار من مسدس نصف آلي على رجل ثلاثيني.

وعقب إطلاق النار هرب المشتبه به في سيارة بيضاء، وأخذ معه اثنين من الكلاب الفرنسية التي كان الضحية يقوم بتنزيهها.

وفي التفاصيل أيضا لم تذكر الشرطة اسم الرجل المصاب الذي بقي واعيا بعد الاعتداء ، حيث تم نقله إلى المستشفى.

وكانت نجمة البوب قد عهدت إلى الضحية برعاية حيواناتها أثناء وجودها في روما حيث تشارك في تصوير فيلم سينمائي.

وتشتهر ليدي جاجا بتعلقها الشديد بكلابها التي كثيرا ما ترافقها في المناسبات العامة.