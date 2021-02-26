لعشاق الفضاء.. ناسا تزف بشرى سارة لزوار المريخ

في تطور جديد، حول رحلات وزيارة المريخ، أعلنت وكالة ناسا أنها بدأت قبول طلبات عشاق الفضاء الذين يرغبون في إرسال أسمائهم في الرحلة التالية إلى المريخ.

وكانت ناسا قد صرحت أنها فتحت التسجيل في 18 فبراير بسبب “الكثير من الإثارة” المحيطة بمركبة “برسفيرنس”، والتي هبطت في نفس اليوم.

وعقب الإعلان، سجل أكثر من 8 ملايين شخص أسماءهم لإرسالها على متن الرحلة القادمة، إلى الكوكب الأحمر.

وذكرت صحيفة ذا صن في تقرير لها أن الأسماء، سيتم حفرها على شريحة إلكترونية باستخدام شعاع إلكتروني.

وأضافت أن الرقاقة الدقيقة المحفورة تحمل ملايين الأسماء، حيث ستقطع مسافة 34 مليون ميل على متن مهمة مخطط لها في عام 2026.

كما يمكن لأي شخص يرغب في التسجيل برحلة ناسا القادمة إلى المريخ القيام بذلك عن طريق التوجه إلى صفحة الويب الرسمية لإرسال اسمه إلى الكوكب الأحمر.

يذكر أن مركبة “برسفيرنس” تحمل ثلاث شرائح من السيليكون بحجم أظافر الأصابع تم طباعتها بما يقارب 11 مليون اسم.