العراق.. 3 قتلى و47 مصاباً في مظاهرات بالناصرية

أفاد شهود عيان ومصادر طبية عراقية اليوم الجمعة، أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 47 آخرين، في موجة جديدة للمظاهرات الاحتجاجية لليوم الخامس على التوالي في محافظة ذي قار (375 كم جنوبي بغداد).

وأوضحت المصادر أن مجموعات من المتظاهرين تجمعوا في محيط مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة المحافظ ومجلس المحافظة، وأحرقوا جزءاً من المباني الملحقة بالمبنى، وسارعت القوات الأمنية إلى تفريق المتظاهرين ووقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة 47 آخرين.

وأوضحت المصادر أن الضحايا والمصابين نقلوا إلى مستشفيات المدينة، فيما قامت فرق الدفاع المدني بإخماد النيران التي طاولت المباني الملحقة بمبنى المحافظة، فيما قامت القوات الأمنية الأمنية بفرض سيطرتها على الشوارع والجسور لمنع توسع رقعة المظاهرات.