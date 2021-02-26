تصريح مثير من الملكة إليزابيث عن لقاح كورونا

“كان سريعا جداً”.. كان هذا رد الملكة إليزابيث في مكالمة فيديو مع مسؤولي الصحة الذين يقودون نشر اللقاح في المملكة المتحدة، لتبعث برسالة تشجيعية للجميع لأجل تلقي اللقاح.

وأضافت إليزابيث أنني تلقيت الكثير من الرسائل من أشخاص فوجئوا جدا بمدى سهولة الحصول على اللقاح، منوهة أن الجرعة لم تتسبب في أي ألم.

وفي التفاصيل أيضا أشادت ملكة بريطانيا ببرنامج اللقاح، ، حيث وصفت تقدمه السريع بـ ” الرائع”.

وتابعت الملكة في حديثها: بمجرد حصولك على اللقاح، يكون لديك كما تعلم، شعور بأنك محصن، وأعتقد أنه أمر مهم للغاية.

كما نوهت في مكالمتها أنه من الصعب على الأشخاص ألا يكون لديهم لقاح مطلقا، لكن يجب عليهم التفكير في الآخرين بدلا من أنفسهم.

وقالت إليزابيث: أعتقد أنه من اللافت للنظر مدى السرعة التي تم بها إنجاز كل شيء، وأن الكثير من الناس حصلوا على اللقاح بالفعل”.

يذكر أن الملكة ودوق إدنبره كانتا قد تلقتا التطعيمات في يناير في قلعة وندسور، حيث كانا معا حتى دخول الأمير فيليب إلى المستشفى كإجراء احترازي في 16 فبراير.