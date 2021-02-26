خرجت شبه عارية.. شبان يلهبون ظهر فتاة بالسياط بعاصمة عربية

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة ضرب فتاة متبرجة على يد شبان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورا أظهرت قيام عدد من المواطنين بجلد فتاة بعد خروجها من منزلها.

وبحسب ما تم تداوله فقد ظهرت الفتاة في الشارع العام وهي متبرجة، وشبه عارية تماما، ما تسبب في موجة من الغضب بين الأهالي.

ووقعت حادثة الفتاة في أحد الأحياء الشهيرة بالعاصمة الخرطوم، ما أثار غضبا لدى المواطنين، الذين هددوا بحسم الفوضى واعتبروا الأمر مستفزا ويتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع السوداني.

وقام عدد من الشباب بجلد ظهر الفتاة بالسياط في الوقت الذي تجمهر فيه عدد كبير من الأهالي، لمشاهدة ردود الفعل الغاضبة بين الشبان والفتاة المتبرجة.