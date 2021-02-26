حقيقة تحويل الرواتب غدا عبر “سريع” 

توقع كثير من الموظفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يتم تحويل الرواتب خلال يومي الجمعة والسبت (العطلة الرسمية)، بعد تفعيل نظام المدفوعات “سريع” طوال أيام الأسبوع 24 ساعة، إلا أن تغريدة لنظام الحوالات الفورية جاءت مخيبة لآمالهم.

“سريع” أجاب على أحد المغردين الذي طرح تساؤلا عن ذلك قائلا: “إن النظام يدعم حالياً معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات وإنه جارٍ العمل على معالجة حوالات الرواتب مستقبلاً”.

جاء ذلك ردًا على تساؤل قال فيه أحد المغردين: هل صحيح ما يشاع عن صرف الرواتب خلال أيام الجمعة والسبت، بسبب تفعيل نظام الحوالات السريعة (24 ساعة).

وكان المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية فهد بن إبراهيم العقيل، قال إن خدمات (سريع) ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية المنخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة، وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالًا واحدًا، إضافةً إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين، كاستخدام رقم الجوال معرفًا بديلًا عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.