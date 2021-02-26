بعيدا عن أرض الملاعب.. نجم ليفربول “محمد صلاح” يتخذا هذا القرار

كشفت تقارير بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح، دخل مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا.

وذكر مصدر لصحيفة «ديلي ستار البريطانية» أن نجم ليفربول محمد صلاح يريد أن يثبت أنه يتمتع بالذكاء نفسه بعيدًا عن أرض الملعب.

وأضاف أن هذه بعض التحركات الذكية التي يجب أن تجعله يتأهب بشكل جيد لسنوات قادمة، مثل أسطورة أنفيلد روبي فاولر.

وتابع قائلا : كنت أتوقع أن يكون هناك بعض من مشجعي الريدز في الخارج لشراء منزل من محمد صلاح.

وذكرت التقارير الصحفية أن صلاح يأمل في محاكاة روبي فاولر نجم ليفربول الذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء في إنجلترا.

كما نوهت أيضا أنه من المتوقع أنه سيكون هناك الكثير من مشجعي الريدز ينتظرون شراء منزل من محمد صلاح.

ويمتلك صلاح أصولا بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني تحت تصرفه في شركة البريطانية التجارية، حيث ارتفعت أموال الشركة من نصف مليون قبل عامين إلى 9 ملايين جنيه إسترليني.

يذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا، ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة.