وصفوها بـ”الجروة المعجزة”.. ولدت بستة أرجل وذيلين

أطلقوا عليها اسم ” سكيبر”، ووصفوه بالمعجزة العلمية، وذلك في واقعة غريبة لجروة ولدت بستة أرجل بالولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “ذا صن ” البريطانية أن العلماء واجهوا معجزة علمية، بعدما ولدت جروة بستة أرجل وذيلين، ونجحت في البقاء على قيد الحياة.

وأضافت أن العاملين في مستشفى “نيل” البيطري في ولاية أوكلاهوما الأميركية أطلقوا على الجروة اسم “سكيبر”.

وقالوا في تدوينة على صفحة المستشفى في فيسبوك: “لقد عاشت لفترة أطول مما كنا نعتقد.. لم يسبق لأي جروة في العالم أن ولدت في نفس الظروف وعاشت طوال هذه الفترة لمدة أربعة أيام”.

وأضاف العاملون: “كما تلاحظون، إنها مختلفة قليلا.. ولدت بستة أرجل وذيلين.. تعاني من نوع من الاضطرابات والعيوب الخلقية”.

وذكرت عن الأطباء أن ما وقع للجروة هو عيب خلقي ، ما يعني أن لدى الجروة تجويفا واحدا في الرأس والصدر، مقابل منطقتين في الحوض و2 من المسالك البولية وجهازين تناسليين وذيلين.

ونوهت أن الخبراء يعتقدون أن الجروة ولدت بهذه الطريقة لأن البويضة الملقحة “حاولت الانقسام إلى توأمين في الرحم لكنها لم تنجح في ذلك”.