25ألف جنيها إسترلينيا ثمن عملية بحث لعارضة أزياء شهيرة عن” ابن الحلال”

في واقعة مثيرة، اعترفت عارضة الأزياء وفتاة الإعلانات البريطانية ميليندا ميسنجر أنها تبحث عن شخص تؤنس به حياتها بعد بلوغها الـ 50 عاما.

وأضاف ميليندا أنها أنفقت أكثر من 25 ألف جنيه إسترليني من أجل العثور على حب جديد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن العارضة البريطانية ميليندا قالت إنها تسعى للالتقاء بشخص يحبها وتحبه وتقضي معه بقية أيامها.

وجاء ذلك بعد عامين من انفصالها عن خطيبها كريس هاردنج إثر علاقة لم تستمر أكثر من 8 أشهر.

وبحسب الصحيفة فقد اشتركت ميليندا في وكالة للمواعدة أو التوفيق بين الرؤوس بالحلال، ودفعت أكثر من 25 ألف جنيه استرليني مصاريف اشتراك وبحث مستدام للعثور على فارس الأحلام.

وأوضحت ميليندا أنها لا تعتبر أن الوقت متأخر للحب والزواج، وأنها تبحث عمن يشاركها في السراء والضراء، بحسب وصفها.

وتابعت: إنها تعتقد أن الحب شيء جميل لا يرتبط بالعمر، ولذلك فهي مستعدة لإنفاق كل أموالها للعثور على الرجل الذي يأسر قلبها ويحبها لشخصها، ومع ذلك أوضحت أنها تشعر بالخجل، لذلك لن تبادر أبدا بالخطوة الأولى.

الغريب أن ميليندا يشجعها على خطوتها أولادها الثلاثة موركان (20 عاماً)، فلين (19 عاماً)، وإيفي (17 عاماً)، الذين أنجبتهم من زوجها واين روبرتس.