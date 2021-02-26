مجددا.. نبش قبر المصارع الإيراني ” نويد أفكاري” بعد إعدامه (صور)

في واقعة مؤسفة، أقدم عليها نظام الملالي في إيران، حيث تعرض قبر المصارع الإيراني ” نويد أفكاري”، الذي تم إعدامه للنبش مجددا على يد النظام الإيراني.

ونشر الصحفي الإيراني ماجد العباسي صورا لعملية نبش قبر المصارع الإيراني ، وعلق عليها بالقول : ” كسر شاهد قبر “نويد أفكاري” بطل المصارعة والمعارض الإيراني الذي أعدم على يد النظام.. نظام لا يتحمل شاهد قبر معارض ميت”.

وكانت إيران قد أعلنت تنفيذ حكم الإعدام في سبتمبر الماضي بحق نويد أفكاري، المصارع الذي أدين بقتل موظف حكومي على هامش “أعمال شغب” في صيف العام 2018،.

وتم تنفيذ الحكم رغم مناشدات دولية لتجنب ذلك، في خطوة أثارت “صدمة” اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان أفكاري البالغ من العمر 27 عاما، قد اتهم بالقيام بقتل مسؤول حكومي طعنا بالسكين في مدينة شيراز جنوب محافظة فارس الإيرانية.