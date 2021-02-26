قبل 60 عاما.. صورة نادرة لأول سفير للمملكة لدى الكويت

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية نادرة لأول شخص تقلد منصب سفير المملكة لدى دولة الكويت.

ونشرت الدارة على حسابها في تويتر الصورة التاريخية عن الحجيلان لحظة تسليمه أوراق اعتماده لدى أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح، مع عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى الكويت، وذلك بتاريخ الخامس من أكتوبر عام 1961.

يأتي هذا الكويت بالتزامن مع احتفال الكويت بيومها الوطني، الذي تحتفل به في 25 فبراير من كل عام، والذي يمثل ذكرى استقلالها، ، حيث تتشكل فيه ملامح الدولة العصرية الحديثة بمؤسساتها وإنسانها.

ويتخلل الاحتفال دائما العروض العسكرية، حيث تشارك وحدات الجيش، بعروض مميزة، ولا تقتصر الاحتفالات على الكويت فقط، بل تمتد إلى دول الخليج الشقيقة.

ويعود تاريخ أول احتفال إلى 19 يونيو عام 1962، وهي المرة الوحيدة التي أقيم فيها احتفال بالاستقلال بهذا التاريخ.