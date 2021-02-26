ليست نكتة.. دكتور في الرياضيات يستعين بـ “تويتر” لحل الواجب المنزلي لابنته

في واقعة غريبة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، شارك أستاذ الرياضيات كيث ييتس، المدير المشارك لمركز البيولوجيا الرياضية بجامعة باث ببريطانيا عبر صفحته الرسمية “تويتر” واجب ابنته المنزلي.

وطلب ييتس من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مساعدته في حل واجب ابنته المنزلي التي تبلغ 7 سنوات، لمعرفة الإجابة الصحيحة، حول وجود زاويتين قائمتين لنصف الدائرة أم لا، مع توضيح الإجابة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ييتس قال: “إنه لم يستطع العثور بشكل مستقل على الإجابة الصحيحة للمشكلة وطلب المساعدة من مستخدمي الشبكات الاجتماعية”.

وبحسب الصحيفة تظهر في الصورة نصف دائرة والمطلوب هو الإجابة بـ “صحيح أم خطأ؟ حول نصف الدائرة إذا كان لها زاويتان قائمتان، مع شرح الإجابة”.

وقد اشتكى ييتس قائلا: “أنا لا أمزح، لا أعرف بجدية كيف أخبرها بالإجابة”.

وأضاف أنه فنيا، يوجد لنصف الدائرة زاويتين قائمتين إذا أخذنا في الاعتبار موضع الظلال عند الزاوية، لكنه ليس متأكدا من الإجابة الصحيحة.

وقد نشر ييتس الحل “الصحيح”، في وقت لاحق قائلا: “إن نصف الدائرة ليس لها زوايا قائمة”.

وأوضح أنه يمكن دراسة هذا السؤال لاحقا، هذا ليس الخيار الأفضل بالنسبة للأطفال في سن السابعة”.