حالة_الطقس: هطول أمطار رعدية في 8 مناطق بالمملكة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ورياح سطحية نشطة على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.