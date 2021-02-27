بايدن في رسالة لإيران: لن تُفلتوا من العقاب… احذروا

قُتل 22 مسلّحاً عراقيّاً موالين لإيران جرّاء قصف أمريكي استهدف ليل الخميس الجمعة بنى تحتيّة تابعة لهم في شرق سوريا، في أوّل عمليّة عسكريّة لإدارة جو بايدن ردّاً على هجمات طالت مؤخّراً مصالح غربيّة في العراق.

وقال بايدن الجمعة إن الضربات الجوية الأمريكية في شرق سوريا يجب أن تنظر إليها إيران على أنها تحذير.

واضاف بايدن خلال جولة له في تكساس لتفقّد الأضرار الناجمة عن عاصفة ضربت المنطقة “لن تُفلتوا من العقاب… احذروا”، موجهاً تحذيره إلى طهران.

وتأتي الضربات التي ندّدت بها دمشق وحليفتها موسكو، على خلفيّة توتّر بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي والعودة إلى طاولة المفاوضات.