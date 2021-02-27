تفاصيل: فتح التقديم في برامج الدراسات العليا بـ #جامعة_الإمام

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1443 هـ​.

ويبدأ التقديم يوم غدا الأحد الموافق 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م حتى نهاية دوام يوم الخميس 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م عبر بوابة التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا.

للاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول (اللائحة الموحدة للدراسات العليا / الجامعة / الأقسام العلمية) والرسوم الدراسية للبرامج المدفوعة وتفاصيل السداد يرجى زيارة بوابة التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا من خلال الرابط التالي:

https://units.imamu.edu.sa/deanships/GRADUATE/announcements/Pages/2021__.aspx