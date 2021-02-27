تفاصيل: فتح التقديم في برامج الدراسات العليا بـ #جامعة_الإمام

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1443 هـ.
ويبدأ التقديم يوم غدا الأحد الموافق 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م حتى نهاية دوام يوم الخميس 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م عبر بوابة التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا.
للاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول (اللائحة الموحدة للدراسات العليا / الجامعة / الأقسام العلمية) والرسوم الدراسية للبرامج المدفوعة وتفاصيل السداد يرجى زيارة بوابة التقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا من خلال الرابط التالي:
https://units.imamu.edu.sa/deanships/GRADUATE/announcements/Pages/2021__.aspx