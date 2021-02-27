أبرزها ارتفاع الحرارة.. عيوب خطيرة في هواتف Gаlaxy S21 Ultrа

ذكرت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أن عددا من مستخدمي هواتف Gаlaxy S21 Ultrа اشتكوا من مشكلات في عمل أجهزتهم.

وتبعا للمواقع فإن بعض مستخدمي الهواتف المذكورة والتي تعمل بمعالجات Snаpdragon 888 و Exynоs 2100 اشتكوا من ارتفاع في درجة حرارة أجهزتهم أثناء استعمال كاميراتها، وأن هذه المشكلات ظهرت بشكل أكبر عند الأجهزة المزودة بمعالجات Snapdragon”.

وأشار موقع 4apk إلى أن أحد مستخدمي الهواتف المذكورة في الولايات المتحدة، والذي يملك هاتفا مجهزا بمعالج Snapdragon اشتكى من ارتفاع درجة حرارة كاميرا هاتفه بعد أن استعمل الكاميرا للتصوير لمدة 10 دقائق تقريبا، واستخدم ميزة تقريب الصورة بمعدل 10x أثناء توثيقه فيديوهات بدقة 4K.

كما اشتكى أحد المستخدمين الروس لهذه الهواتف من المشكلة المذكورة، وتبعا للموقع فإن المستخدم الذي يملك هاتفها المجهز بمعالج Exynоs لاحظ أن المشكلة ظهرت بعد أن استخدم الكاميرا لمدة 20 دقيقة لتصوير فيديوهات بدقة 1080 بيكسل، وبمعدل 60 لقطة في الثانية.