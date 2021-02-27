مسؤولون يرجحون ضلوع إيران في انفجار بسفينة شحن إسرائيلية

رجح مسؤولون إسرائيليون وقوف إيران وراء تفجير سفينة شحن مملوكة لإسرائيل في خليج سلطنة عمان، أمس الجمعة، حسب ما نقله موقع “الحرة”، عن صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، قولهم إنهم يعتقدون أن إيران مسؤولة عن الانفجار، حسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس”، ذكرت، أمس، أن انفجاراً وقع على متن سفينة شحن إسرائيلية في خليج السلطنة، التي شهدت في الأشهر الماضية حوادث مماثلة.

وأضافت الوكالة أن الحادث لم يتسبب بأي إصابات بشرية، فيما أشارت إلى أن السفينة اضطرت إلى التوجه لميناء قريب.

وشهد خليج عمان سلسلة انفجارات في عام 2019 ألقت البحرية الأمريكية باللوم فيها على إيران التي نفت بدورها تلك الاتهامات.

وجاء تفجير أمس وسط توترات شديدة بين إيران وإدارة بايدن التي قامت بأول عمل عسكري لها، مساء الخميس الماضي، ضد ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا ردا على هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق.