تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 182.19 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 27 فبراير 2021، مع تراجع المعدن الأصفر عالميا.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 208.22 ريال (55.52 دولار)، مقارنة بنحو 213.64 ريال (56.97 دولار)، أمس الجمعة.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 182.19 ريال (48.58 دولار)، مقابل نحو 186.94 ريال (49.85 دولار)، عند إغلاق تعاملات الأمس.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 156.16 ريال (41.64) دولار، مقابل نحو 160.23 ريال (42.73 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت، نحو 121.46 ريال (32.39 دولار)، مقابل 124.62 ريال (33.23 دولار)، الجمعة.