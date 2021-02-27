“الحوثي” ضاعف المعاناة.. الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان اليمن يعانون الجوع

قالت الأمم المتحدة إن حوالي 80 % من اليمنيين يحتاجون للمساعدة وأن 400 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأوضح مارك لوكوك مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة للصحفيين “قبل الحرب كان اليمن دولة فقيرة بها مشكلة سوء تغذية لكنه كان دولة بها اقتصاد فعال وحكومة توفر الخدمات لعدد كبير من أفراد شعبها. وقد دمرت الحرب ذلك إلى حد كبير”.

وأضاف “في العالم الحديث المجاعات تتمثل في الأساس في عدم وجود دخل لدى الناس ثم تعطيل آخرين المساعي الرامية لمساعدتهم. وهذا بالضبط هو ما نجده في اليمن”.

ويعتمد اليمن في الحصول على جانب كبير من احتياجاته من المواد الغذائية على الاستيراد، وقد تسببت الأطراف المتحاربة منذ 6 سنوات تقريبا في اضطراب هذه الإمدادات بشدة، وهو ما تحاول الدول الصديقة وعلى رأسها السعودية والإمارات في معالجته.

وعبرت منفذ الوديعة الحدودي في السعودية 18 شاحنة إغاثية في الفترة من 23 فبراير 2021 إلى 24 فبراير 2021، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتستهدف محافظات مأرب، تعز، الضالع، حضرموت، المهرة.

وتأتي اليمن على رأس الدول التي تتلقى المساعدات السعودية، بإجمالي مبلغ 8,791,492,036 ريال في نحو 788 مشروعا، ما بين الإنسانية والتنموية والخيرية.

كما قررت الإمارات، أمس الجمعة، زيادة حجم مساعداتها لليمن، والالتزام بتقديم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني.

ورغم ما تعانيه اليمن؛ إلا أن أطنان من المساعدات الإغاثية انتهت في مستودعات التخزين باليمن، أتلفتها مليشيا الحوثي الإرهابية، الشهر الماضي، أمام أعين ملايين الجوعى. بحسب ما نشرت “العين“.

يأتي ذلك وسط تحذيرات دولية من أن أكثر من نصف اليمنيين أصبحوا على شفا مجاعة، واستنفار حكومي لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لاستمرار الأنشطة الإنسانية والإغاثية عقب تصنيف الإدارة الأمريكية مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.

وحذرت 12 منظمة إغاثة من بينها أوكسفام وهيئة إنقاذ الطفولة وكير إنترناشونال من أن 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن سيعانون الجوع هذا العام إذا لم تعمل الحكومات على زيادة التمويل يوم الاثنين.

وأعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن تتمكن يوم الاثنين من جمع حوالي 3.85 مليار دولار في اجتماع لإعلان التعهدات يعقد عبر الإنترنت لتحاشي ما يقول لوكوك إنها ستكون مجاعة واسعة النطاق “من صنع الإنسان” تمثل أسوأ ما شهده العالم من مجاعات منذ عشرات السنين.

وكانت مجلة “إيكونومست” البريطانية قالت إن اليمن احتل المركز 113 وهو المركز الأخير في قائمة مؤشر الأمن الغذائي للعام 2020.