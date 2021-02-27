قنبلة عمرها 82 عاما تخلي 2600 عقار في بريطانيا

أخلت السلطات المعنية نحو 2600 عقار في مدينة إكسيتر بجنوب غرب بريطانيا اليوم السبت قبل إبطال مفعول قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية.

وبحسب الشرطة، جرى اكتشاف القنبلة أمس الجمعة خلال أعمال بناء بالقرب من حرم جامعة.

وأضافت الشرطة أن خبراء الجيش سوف ينفذون عملية الفحص، والتفجير تحت السيطرة.

وجرى إغلاق الطرق في المنطقة أمام حركة المرور.

وأضافت الشرطة أن عملية التفجير يجب أن تكتمل بنهاية اليوم السبت، وأوضحت أن “مسألة تتعلق بالسلامة العامة مثل هذه” أدت إلى بعض الاستثناءات فيما يخص قواعد التباعد الاجتماعي.

ويحدث بين الحين والآخر أن يتم العثور في بريطانيا على قنابل لم تنفجر تعود للحرب العالمية الثانية، ولكن بمعدل أقل من ألمانيا.