انطلاق المبادرات الاجتماعية لمركز حي الشرائع في ممشى مواقف حجز السيارات

انطلقت يوم أمس 3 مبادرات لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، نفذها مركز حي الشرائع في مواقف حجز السيارات بطريق “الطائف – السيل” السريع، ضمن سعي الجمعية لجعل الحي خال من فيروس كورونا وصديق البيئة.

وقدم الإرشاد والإيضاح للجمهور كل من صالح الزهراني مدير مركز حي الشرائع، وعضو مجلس الإدارة بالمركز حجب العصيمي، واللذان تواجدا منذ انطلاقة المبادرات، بالتعاون مع 20 متطوعا ومتطوعة من فريق نادي النشامى التطوعي التابع لمركز الحي.

وقدم المتطوعون الماء مع “وجبة خفيفة” لمرتادي ممشى مواقف الحجز، ومزاولي رياضة المشي من مختلف شرائح المجتمع.

وتم إعداد المبادرات جيدا بتوفير كل متطلبات الجذب لهواة المشي والرياضة في الهواء الطلق، في محاولة لجعل المنطقة صفر إصابات بكورونا، عبر التعرض للهواء الطلق والشمس، إضافة للتوعية بالمحافظة على البيئة إلى جانب نشر الوعي بأهمية الرياضة والحركة وفوائده المتعددة على صحة الإنسان.

من جانبها؛ أسهمت بلدية الشرائع الفرعية في توفير هذا المكان المناسب للمبادرة، فيما تضمنت الفعاليات تقديم الإرشاد بالالتزام بالتباعد في الأماكن العامة وداخل المباني، وضرورة استخدام واقي الوجه (الكمامة)، وغسل اليدين باستمرار.

كما شملت المبادرة إيضاح أهمية ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية والمحافظة على البيئة، مستخدمين عرض المقاطع المصورة، والعبارات الإرشادية المحددة.

وأسهم المتطوعين في توزيع نحو 500 عبوة مياه صحية ، ونحو 300 واقي وجه “كمام “ إضافة إلى بعض الهدايا الخاصة بالأطفال، وتحظى المبادرات بمتابعة من رئيس المركز وأعضاء مجلس الادارة.

ويتابع المتطوعين ميدانيا في الموقع مساعد الإداري للمركز محمد صالح العبيدي، ورئيس القسم الرياضي الأستاذ تركي اللحياني.

ولاقت المبادرات الإعجاب من عدد كبير من مرتادي مواقف حجز السيارات بشرائع مكة، وتفاعل معها عدد من الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تواجدوا على مدار اليومين الماضيين.

يذكر أن المبادرات انطلقت يوم أمس الأول الخميس وتستمر لمدة شهر في هذا الموقع.