بريطانيا: استخدام الحوثيين سلاح العنف الجنسي “جريمة مخزية”

علق السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، على قرار مجلس الأمن الدولي، إدراج القيادي الأمني في ميليشيا الحوثي، سلطان زابن، المتورط بانتهاكات وحشية ضد النساء المختطفات، على لائحة العقوبات الأممية.

وقال السفير البريطاني في تغريدة على صفحته بموقع تويتر: “تم إقرار عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي ضد سلطان زابن بسبب التعذيب الوحشي والعنف ضد النساء اللاتي تجرأن على التحدث ضد حكم الحوثيين”.

وأكد آرون أن “استخدام العنف الجنسي كسلاح جريمة مقززة ومخزية”، في إشارة إلى الانتهاكات الشنيعة التي مارسها الحوثيون بقيادة “زابن” ضد نساء يمنيات مختطفات في سجون سرية بصنعاء.