الرئيس المصري لوزير خارجية الكويت: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت) الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن خالص تقديره للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة مع قطر، مؤكدا موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

كما جدد الرئيس المصري التأكيد على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.