مفاجأة في وفاة فنان الكويت “مشاري البلام”.. تفاصيل جديدة

لا تزال تداعيات وفاة فنان الكويت الراحل مشاري البلام تكشف الجديد، حيث ادعى منشور تم تداوله موقع ” سنا بشات”، وفاة البلام بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت صفحة تحمل اسم “زجران”، قد عرضت على موقع “سناب شات” التقرير الطبي، وعلقت عليه بالقول:” أسباب وفاة مشاري البلام حتى لا تكثر الشائعات “.

وبحسب التقرير فإن أسباب وفاة البلام هو تعرضه لتسمم في الدم، مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

كما نسب التقرير المزعوم أن الراحل له تاريخ مرضي عانى منه، وسبب مرضي متوسط أسفر عن تدهور حالته الصحية، وهو معاناته من فشل كلوي وفشل بالكبد.

وعن السبب الأصلي للوفاة، هو إصابته بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد بسبب فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أنه مصاب بمرض السكري.

وكان الفنان الكويتي الر احل “مشاري صالح محسن البلام”، قد توفي في العناية المركزة بمستشفى جابر بالكويت، في تمام الثامنة من مساء أمس الأول الخميس 25 من فبراير عن عمر 49 عاما.

وتسببت وفاة الفنان في موجة من الحزن بين جمهوره ومحبيه بالكويت والعالم العربي.