قصة كفاح .. مواطن يزرع مليون شجرة زيتون بإنتاج 200 ألف لتر

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، قصة المواطن السعودي، الذي قام بزراعة مليون شجرة زيتون في منطقة الجوف شمال المملكة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أنه استطاع إنتاج 200 ألف لتر من زيت الزيتون الموثق في هيئة الغذاء والدواء.

وفي التفاصيل فإن صاحب المشروع يدعى “ناصر الحمد” كان قد بدأ حياته العملية بمشروع “طيور الزينة”، ثم قام بالاستثمار في المعدات الزراعية، حتى استقر به الوضع إلى زراعة أشجار الزيتون.

وفي تصريحات صحفية قال الحمد: “حلمي بدأ منذ الصغر، وبالجد والمثابرة وتكثيف الجهود استطعت زراعة مليون شجرة زيتون في منطقة الجوف”.

وأكد الحمد أنني بدأت في اكتساب الخبرات، فسافرت إلى الدول المتقدمة في زراعة الزيتون ومجالات الزراعة، منها إسبانيا وفرنسا.

وتابع قائلا : قمت بزيارة المصانع الزراعية في اليونان والعديد من الدول الأوروبية لاكتساب الخبرة، منوها أنني عدت إلى السعودية ومعي خبرات وتجارب.

وواصل في حديثه: بحثت في خدمة البيئة عن الشجر المناسب للزراعة في الجوف، وتم البحث عن المعلومات في الدول المنتجة لزيت الزيتون في أوروبا والمغرب العربي، وتم الوصول إلى نوعيات جديدة.

وعن جودة زيت الزيتون قال الحمد: تم إرسال عينات منه لمختبرات بدول أوروبية والتي أشادت بالنوعية وبتميز الطعم، منوها أن هذا الأمر يميز منطقة الجوف بشكل عام.

وختم قائلاً: “هدفي أن أنقل كما أشار إلى أن أول إنتاج كان قبل 4 شهور، وبلغ الإنتاج إلى 200 ألف لتر.

وأعرب الحمد عن أمله لأجل نقل التجارب الزراعية الخارجية إلى بلادنا، سعياً لتحقيق رؤية مملكتنا الطموحة 2030 بإيجاد بدائل للنفط واستغلال الثروات الموجودة في المملكة.