لمواجهة تفشي كورونا.. دولة عربية تعاود الإغلاق مجددا

قررت السلطة الفلسطينية فرض الإغلاق لأجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت عن فرض إغلاق لمدة 12 يوما بالضفة الغربية لكبح تفشي فيروس كورونا.

وصرح رئيس الوزراء محمد اشتيه، أن الحكومة قررت تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف اعتبارا من يوم غد الأحد ما عدا طلاب الثانوية العامة ولمدة 12 يوما بما يشمل رياض الأطفال.

كما قامت الحكومة الفلسطينية بتعديل موعد الإغلاق الجزئي ليكون من الساعة السابعة مساء بدلا من التاسعة حتى السادسة صباحاً يوميا من الأحد إلى الخميس.

وتفرض الحكومة أيضا إغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.