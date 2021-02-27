الجامعة العربية تؤكد تأييدها لموقف الخارجية السعودية من التقرير الأميركي

أدانت جامعة الدول العربية، التقرير الذي صدر من الولايات المتحدة، حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الجامعة العربية، في رد على التقرير الأميركي :” إنه لا يجب تسييس قضايا حقوق الإنسان”.

يأتي هذا عقب ما أصدرته الخارجية السعودية في بيان أكدت فيه رفضها للتقرير الأمريكي.

وكانت الخارجية السعودية قد شددت في بيانها الصادر أمس الجمعة أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

‎وتؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها.

وأوضحت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي.