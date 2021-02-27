حقيقة رفض شركة موديرنا تسليم لقاحها لدولة عربية

نفى المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بلبنان ما تم تداوله عن رفض شركة موديرنا تسليم لبنان لقاحها وأنه مجرد إشاعات.

وأضاف المكتب الإعلامي أن واقع الحال أن شركة موديرنا أبلغت الطرف اللبناني قبل فترة أنها لن تستطيع في العام 2021 إبرام أي اتفاق لارتباطها المسبق بتسويق منتجاتها في خمس دول فقط.

وأوضحت أنها مستعدة لأن يسري اتفاقها مع لبنان حيز التنفيذ ابتداء من يناير العام المقبل.

وشددت الوزارة أن من يصرون على التشويش على عملها وتحريف الوقائع أنها لم تتوان عن التواصل المباشر أو عن إعطاء أذونات التفاوض للشركات الخاصة أو تسويق المبادرات الفردية والمجتمعية.

وأكدت أن وزارة الصحة العامة تطلب من وسائل الإعلام على اختلاف منصاتها نشر الأخبار الصحيحة وعدم تبني المغلوط منها أو نشر الأكاذيب.