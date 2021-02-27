باكستان تعلن عن تضامنها مع المملكة ضد “التقرير الأمريكي”

أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا تضامنيا مع المملكة العربية السعودية حول تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي رفعت عنه السرية، والذي يحتوي على تقييمها لمقتل جمال خاشقجي، وذكرت أن الحكومة السعودية وصفت مقتل جمال خاشقجي بأنه “جريمة بشعة وانتهاك صارخ لقوانين المملكة وقيمها”.

وأن الحكومة السعودية أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الممكنة في إطار نظامها القانوني لضمان أن الأفراد المسؤولين قد تم التحقيق معهم وإدانتهم وتحقيق العدالة، مؤكدة أنها تقدر الجهود السعودية في هذا الصدد وتعرب عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية.

كما أكدت باكستان التمسك بسيادة القانون، واحترام السيادة الوطنية، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من قبل جميع الدول، وفقا لأطرها الدستورية والالتزامات الدولية.