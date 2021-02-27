  في رسائل عاجلة.. خاتمي يحذّر خامنئي من انهيار النظام الإيراني  

في ظل تداعيات السياسات الخاطئة التي يقوم بها النظام الإيراني، حذّر الرئيس الأسبق محمد خاتمي المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، من عواقب وخيمة بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي رسالة تتكون من 37 صفحة بعث خاتمي إلى خامنئي، حذره من تصدع النظام الإيراني من الداخل.

وفي تفاصيل الرسالة اقترح خاتمي حل مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر آلية المصالحة مع التيار الإصلاحي في البلاد.

كما حذر خاتمي في رسالته لخامنئي من تراجع شعبية النظام الإيراني بين شرائح واسعة من المجتمع الإيراني، بسبب انتشار الفقر والبطالة وعدم المشاركة السياسية.

وكشف أن انحصار إدارة البلاد بيد تيار محدد، سيدفع الشارع الإيراني بالانفصال عن نظام بلاده.

ونقل موقع «رويداد 24» أن خاتمي، كتب رسالة مفصلة إلى المرشد الأعلى الإيراني خامنئي يطلب منه حل المشاكل في البلاد بصورة عاجلة.

كما شدد خاتمي في رسالته أنه لم يكن أبدا ضد الثورة والقيادة والحكومة، منوها أن الإصلاحيين هم قوى موالية للقائد خامنئي والنظام الإيراني وأنهم بذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على النظام الإيراني.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يكتب فيها رسائل لخامنئي، حيث كتب عدة رسائل، طلب فيها لقاء خامنئي، ولكن لم يتم الرد عليها من قبل مكتب خامنئي.

يذكر أنه لم يسمح للرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، بلقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بعد الأحداث المتعلقة بانتخابات عام 2009.