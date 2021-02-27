بعد صيد  صرواح الثمين.. نكبات جديدة للحوثيين في مأرب

كشف المحلل السياسي اليمني محمد جميح، حقيقة ما يدور في محافظة مأرب اليمنية، وزيف ما يدعيه الحوثيون من تحقيق انتصارات وهمية.

وكتب جميح على حسابه في تويتر :” ملأ الحوثي أمس الدنيا انتصارات بمأرب، مضيفا : “خذوا الحقيقة دون رتوش: لم يتقدم قيد أنملة، وكل ما في الأمر أن أنساقه سحقت في جبهات شمال وشمال غرب مأرب”.

وأوضح جميح أنه يوماً سيفيق أتباعه على حجم الكارثة التي ساقهم لها. أما مأرب فطليعة المقاومة العربية لمشروع الهيمنة الإيراني.. ودعمها واجب كل يمني وعربي.

وكانت مصادر ميدانية وعسكرية، قد أعلنت عن وقوع صيد ثمين من عناصر وقيادة المليشيا الحوثية في الأسر بأيدي الجيش الوطني في جبهة صرواح غرب مأربشرقي اليمن.

وبحسب المصادر فإن القوات الحكومية تمكنت، فجر اليوم ، من أسر قائد كتائب الموت الحوثية، “حسين عبدالله الهادي” إضافة إلى العشرات من عناصر المليشيات الإرهابية.

وأضافت أن القوات الحكومية نقلت قائد كتائب الموت الحوثية ومن معه عناصر المليشيات إلى مدينة مأرب.

يذكر أن وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، قد أكد أن هجوم جماعة الحوثي على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، انكسر أمام قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة الشرعية.