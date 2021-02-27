فضحا بعضهما … معركة دبلوماسية وتلاسن بين إيران وتركيا على أرض العراق

أثارت التصريحات المتبادلة بين سفيري إيران وتركيا في العراق ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان سفير إيران في العراق إيرج مسجدي قد أكد في تصريح أنه يجب على تركيا أن تغادر الأراضي العراقية.

ليرد عليه السفير التركي في بغداد فاتح يلدز بالقول “أنت آخر من يمكنه إسداء النصح لتركيا بشأن احترام حدود العراق”.

وعقب تصريحات السفيرين دخل على خط الردود المتبادلة محمد الحلبوسي، والذي كتب على حسابه في تويتر :” ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين”.

وأضاف الحلبوسي:” على بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل”.

كما شدد في رسالته : “ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين، فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل”.

الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي علق ساخرا على التصريحات المضادة بين السفيرين :” الكاظمي ما عندك تعليق؟”.

كما علق أحد رواد تويتر:” هذا التصريح لازم يصرح بي رئيس الحكومة مو حضرتك..افتهموا البروتوكلات والمسؤليات”.

بينما علق آخر :” ولا يتم توبيخهم في مواقع التواصل الاجتماعي.. وإنما تقوم الدولة بواجباتها بشكل رسمي لردعهم وحفظ سيادة البلد المبعثرة”.