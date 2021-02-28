أكثر من 2.5 مليون وفاة بـ #كورونا حول العالم

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 114 مليونا و379 ألفا و919 إصابة، الأحد 28 فبراير 2021.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و537 ألفا و579 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 89 مليونا و931 ألفا و84 حالة.

7890 إصابة جديدة في ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 7890 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و157 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا إجمالا مليونين و442336 إصابة و70045 وفاة.

1300 وفاة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 1386 وفاة بفيروس كورونا و61602 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

ويشهد البلد الواقع في أمريكا الجنوبية موجة ثانية في انتشار العدوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، وكان السبت خامس يوم على التوالي تسجل فيه أكثر من 1300 وفاة و60 ألف إصابة.

وسجلت البرازيل إجمالا 10 ملايين و517232 إصابة، و254221 وفاة بالفيروس منذ ظهور الوباء.

356 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

وسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات.

وارتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 89676 إصابة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1603 وفيات منذ بدء الجائحة.