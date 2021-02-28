معارض تركي بارز: سيد أردوغان كتبت الدستور بنفسك.. لن تترشح مرة اخرى

قال مؤسس حزب الشباب التركي المعارض، جيم أوزان، إذا لم تَخُني الذاكرة، فقد تم انتخاب السيد أردوغان مرتين. إذا لم يكن هناك تغيير دستوري، فلا يمكن أن يكون السيد أردوغان مرشحًا مرة أخرى.

ووفقاً لما نقله موقع “تركيا الآن” أدلى أوزان الذي يعيش في خارج تركيا منذ أكثر من 11 عاماً بتصريحات خلال مشاركه له ببرنامج “التعليق المشكوك فيه” على قناة “Zanka TV”.

وفيما يتعلق بالمناقشات حول الدستور الجديد، قال أوزان إن “الرئيس رجب طيب أردوغان لن يكون مرشحاً ما لم يتم إجراء تغيير في الدستور”.

وأضاف أوزان: الأمر بسيط جدًا… يتم الحديث عن دستور جديد لسبب ما وفقاً للدستور الحالي، لا يمكن لأي شخص أن ينتخب رئيسًا إلا مرتين فقط.

إذا كنتُ أتذكر بشكل صحيح، فقد تم انتخاب أردوغان مرتين.

إذا لم يكن هناك تغيير دستوري، فلا يمكن أن يكون أردوغان مرشحاً مرة أخرى. هل يقول السيد الرئيس اليوم إنني أستطيع أن أكون مرشحاً بدون تغيير دستوري؟ لا يستطيع، لأن الدستور واضح.

في الواقع، هناك هدف واحد فقط مخفي عن الجمهور والأمة ولا يمكن أن يكون السيد أردوغان مرشحًا مرة أخرى.

وتابع قائلاً: انظر، لقد خرج السيد دولت بهتشلي وقال: مرشح التحالف الرئاسي في عام 2023 هو رجب طيب أردوغان بالنسبة لنا. هل السيد بهتشلي يتحدث دون أن يعرف الدستور؟

لا، يعرف السيد بهتشلي الدستور جيداً ويعرف جيداً ما تعنيه تلك المادة. كم مرة تم تغيير الدستور؟ تم تغييره آخر مرة في عام 2017.

سيد أردوغان كتبت الدستور الذي تم تغييره في عام 2017 كتبه فريق العمل الخاص بك.

خرجتم وسوقتم هذا الدستور وأقنعتم الأمة ودخل الدستور حيز التنفيذ. لماذا نغيره مرة أخرى الآن؟!”.