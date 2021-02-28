إعتباراً من اليوم.. بدء التقديم على #وظائف #الحرس_الوطني

تبدأ وزارة الحرس الوطني اليوم الأحد الموافق 28/2/2021 تلقي طلبات التقديم على وظائفها الشاغرة على بند التشغيل والصيانة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف تحت مسميات: مهندس مدني، وفني إلكترونيات، ومشرف سلامة وصحة مهنية، ومأمور مستودع، وعامل، وكافة الوظائف للرجال فقط، بإستثناء وظائف مهندس مدني للرجال والنساء، بتخصص بكالوريوس هندسة مدنية.

وإشترطت وزارة الحرس الوطني التسجيل في برنامج ساعد للباحثين عن العمل، وذلك لمن يحمل مؤهل الثانوية العامة فيما أعلى من ذلك.

ويبدأ التسجيل في الوظائف يوم الأحد الموافق 16-7-1442، الموافق 28-2-2021، وينتهي التقديم في يوم الخميس 20-7-1442، الموافق 4-3-2021 من خلال منصة الحرس الوطني.