“حقوق الإنسان”: عقوبة التحرش السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة تصل لـ 300 ألف ريال

قالت هيئة حقوق الإنسان، إن عقوبة التحرش والتي تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100.000 ريال سعودي أو إحدي العقوبتين.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” فيديو يوضّح نظام مكافحة جريمة التحرش بالمملكة.

وبحسب الفيديو حثت الهيئة كل من يطلع على حالة تحرش أن يبلغ الجهات المختصة، كما أوضحت أن تنازل المجني عليه لا يحول دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة.

ويلتزم كل من يطلع علي قضية التحرش– بحكم عمله– الحفاظ على سرية المعلومات ولا يجوز اللإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.